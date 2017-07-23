فرصة لدخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى «لامبورجيني هوراكان»

أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن أسماء الفائزين في السحب الثامن لحملته الترويجية الجديدة «امسح واربح»، حيث ربح 10 عملاء محظوظين نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كويتي كحد أقصى، وهم كل من: محمد ناصر خلف اللميع، علي محمد صرخوه، أسماء عدنان عبدالله عبدالرحمن محمد، شبلي عبدالعزيز حمد راشد، الهنوف مساعد عبدالله الخرافي، علي عوض عبود العنزي، سعد مسلم فهد المويزري، ألطاف بدر موسى البلوشي، حسن على صباح البلوشي، وفاضل علي حسين اني.

يذكر ان هذه الحملة صممت خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» تؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12000 دينار، بالإضافة إلى فرصة دخول السحب الأسبوعي وربح راتب نصف شهر وبحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

ومن جانبه، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان بأن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح عملاء الدولي مزايا رائعة تضاف إلى مزايا حساب الراتب المميزة.



مشيرا إلى ان الدولي يحرص دائما على ابتكــار كــل ما هو جديـد من حملات وعروض ترويجية بهدف مكافــأة عملائه الحاليين والجدد بمنحهم أفضل الجوائز التي تدعم التزاماتهم المالية، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم على اختلافها.

كما أشار جاليجان إلى أن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، هذا وسيتمتع عملاء حساب الراتب أيضا بمزايا استثنائية تشمل الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 دينار مــع فتــرة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، وعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب أو الرصيد، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.