توازن سوق النفط سيتسارع في النصف الثاني

وصف وزير النفط عصام المرزوق التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة «أوپيك» بخفض الإنتاج بأنه جيد، ولمح إلى إمكانية حدوث خفض أكبر للإنتاج.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ومنتجون آخرون ليسوا أعضاء بالمنظمة في مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم الاثنين لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا العام.

وقال المرزوق أيضا للصحافيين: إن لجنة فنية من دول «أوپيك» والدول غير الأعضاء تشعر بالرضا إزاء التقارير الواردة من ليبيا ونيجيريا.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لمنظمة «أوپيك» محمد باركيندو أمس أن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام.

وقال باركيندو للصحافيين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية «نحن متأكدون من أن عملية استعادة التوازن ربما تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لكنها تمضي قدما. من المنتظر أن تتسارع في النصف الثاني».

وأشار باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين «أوپيك» ودول من خارجها على خفض الإنتاج إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة كأسباب للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.

وقالت مصادر مطلعة: إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوپيك» والمنتجين غير الأعضاء قد توصي بفرض سقف مشروط على إنتاج النفط النيجيري والليبي اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر أن نيجيريا مستعدة لفرض سقف إذا استطاعت المحافظة على الإنتاج مستقرا عند 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 90 يوما.

وقال مصدر: إن من المعتقد أن ليبيا لا تستطيع المحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية التي تدور بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة قد تبحث تعميق التخفيضات اليوم الاثنين، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات.

بدوره، قال وزير الطاقة الروسي نوفاك: إن إنتاج روسيا النفط انخفض 300 ألف برميل يوميا عن مستوى شهر أكتوبر، موضحا انه ستجري مناقشة الوضع في كل الدول بما فيها ليبيا ونيجيريا خلال اجتماع اليوم.