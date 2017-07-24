أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية أمس عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6.17 ملايين دينار خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2017 من السنة المالية 2017/2018، بارتفاع 24% مقابل 4.98 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ذات الفترة من السنة المالية مبلغ 5.93 فلوس بالمقارنة مع 4.79 فلوس خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل مجمل الربح المجمع ارتفاعا بنسبة 11% ليصل الى 18.60 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نظرا لارتفاع مبيعات الشركات التابعة.

وارتفع إجمالي الأصول في الشركة بنسبة 2% ليصل الى مبلغ 620.55 مليون دينار كما في 30 يونيو 2017 بالمقارنة مع 608.77 ملايين دينار كما في 31 مارس 2017، نتيجة ادراج شركة انشاء القابضة كشركة تابعة.

وفي معرض تعليقه، على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك العبدالله «تؤكد النتائج المعلنة على متانة نموذج اعمال شركة القرين الذي أثبت مرونته على تحدي تقلبات الأسواق العالمية، الامر الذي بدوره مكننا من تحقيق مستويات الأداء العالية والنمو المتواصل الذي يحقق غاية المساهمين.

وها نحن نواصل البحث وعلى الدوام عن الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية التي تحافظ على هذا التنوع المتزن، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في هذا المجال».

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي «جاءت النتائج المحققة في محل توقعاتنا وبالتوافق مع نظرتنا طويلة المدى في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خلال الأعوام السابقة.

وفي ظل تباطؤ الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، تمكنت شركة القرين من المحافظة على مستويات الربحية الثابتة والنمو فيها من خلال الأداء الجيد لجميع شركاتنا التابعة والزميلة».