العميري: «الاستثمارات» تستند إلى أرضية مالية صلبة

طرح أدوات مالية جديدة بالسوق المحلية لتنويع مصادر الدخل أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تحقيق ربح صاف بلغ 5.2 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2017 بالمقارنة مع 1.8 مليون دينار للنصف الأول من 2016 وبنمو 193%، كما بلغت ربحية السهم الأساسية والخاصة بمساهمي الشركة الأم 6.12 فلوس للسهم الواحد بالمقارنة مع 2.10 فلس للسهم الواحد خلال نفس الفترة من 2016.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة حمد العميري: «هذه النتائج تشير إلى الأداء المتميز للشركة، والذي يسير حاليا بشكل جيد ومتوازن بالمقارنة مع نتائج منتصف 2016، حيث استمرت الشركة في انتهاج سياسة استثمارية تحفظية على المدى القصير والمتوسط نتيجة للظروف الاقتصادية غير المستقرة التي يمر بها القطاع الاستثماري بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة تستند الى أرضية مالية صلبة».

هذا، وبلغت حقوق المساهمين للنصف الأول من هذا العام 174 مليون دينار، وبلغت قيمة السهم الدفترية 207 فلوس للسهم الواحد، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 195.5 مليون دينار.

وارتفع حجم الأصول المدارة بالنيابة عن العملاء إلى نحو ملياري دينار، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، بالمقارنة مع 1.2 مليار دينار لنفس الفترة من 2016، أي ما يعادل 3.9 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 67%.

وأوضح العميري أن النهج الذي أقره مجلس الإدارة كاستراتيجية عامة للشركة، قد أثبت فاعليته في تقوية الأداء التشغيلي الذي تسعى الشركة من خلاله لتحقيق العوائد الجيدة على الرغم من ظروف البيئة الاقتصادية الصعبة في أسواق المال المحلية والعالمية.

كما تعتزم إدارة الشركة خلال هذا العام الاستمرار في تنمية الأرباح التشغيلية، من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية ومن خلال طرح منتجات وأدوات مالية في السوق المحلية وأسواق المنطقة تهدف الى تنويع مصادر الدخل.

وستستمر الشركة وبخطى مدروسة في التخارج من بعض الاستثمارات لتوظيف مبالغ التخارج في فرص واعدة تسهم في دعم أهداف الشركة لزيادة الربحية والاستمرار في تنمية حقوق مساهمي الشركة وتعزيز موقع ريادة الشركة بالنسبة الى حجم الأصول المدارة.