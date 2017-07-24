قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي أن مبيعات السوق العقاري ارتفعت خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 3.5% مقارنة بمبيعات الربع السابق، حيث بلغت مبيعات العقار الإجمالية نحو 695 مليون دينار مقارنة بنحو 672 مليون دينار في الربع الثاني من 2016.

كما جاءت المبيعات أعلى بنحو 5% من مستوياتها خلال الربع المقابل من العام الماضي. فيما استمر مؤشر عدد الصفقات الكلية المسجلة في السوق في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليبلغ 1533 صفقة، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 10% على أساس ربعي وبأكثر من 20% مقارنة بعدد الصفقات المنفذة خلال الربع المقابل من العام الماضي، في المقابل فقد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بواقع 6% على أساس ربعي ليبلغ 454 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة، مسجلا لتراجع بنسبة فاقت 13% على أساس سنوي.

إجمالي المبيعات

بتتبع الأداء النصف سنوي لسوق العقار الكويتي، فقد بلغت مبيعات السوق الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى من العام نحو 1.37 مليار دينار (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 1.41 مليار دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2016، ليتراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة 3% تقريبا.

إلا أن التراجع في مستويات المبيعات لا يظهر كامل الصورة، حيث ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من 2017 بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ليبلغ 2921 صفقة (مقابل 2510 صفقات خلال نفس الفترة من عام 2016).

وتزامن ذلك مع تراجع في متوسط قيمة الصفقة لنفس الفترة بنحو 17%، الأمر الذي قد يؤشر لتحسن في مستويات نشاط السوق مدفوع بتراجع نسبي في مستويات الأسعار.

أداء السوق قطاعياً

استطاع سوق العقار تسجيل هذا الارتفاع في مستويات المبيعات الإجمالية على الرغم من تراجع المبيعات في القطاعين السكني والاستثماري، إلا أن الارتفاع في مبيعات كل من قطاعي التجاري والحرفي قد ساهم في ارتفاع مستوى المبيعات الكلية في السوق.

وفي التفاصيل فقد بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 368 مليون دينار متراجعة بنحو 4% على أساس ربعي، إلا أنها بقيت أعلى من مستوياتها المسجلة خلال نفس الربع من العام الماضي وبنحو 29%، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنحو 12% على أساس ربعي ليبلغ 1157 صفقة، وليرتفع بنحو 45% على أساس سنوي ولتكون قيمة المؤشر هي الأعلى في القطاع السكني منذ الربع الأول من عام 2015، فيما تراجع متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 318 ألف دينار للصفقة الواحدة.

كما تراجع مستوى المبيعات في القطاع الاستثماري بنحو 6% على أساس ربعي وبنسبة 20% على أساس سنوي ليبلغ 184 مليون دينار فقط، فيما حافظ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع على مستويات مقاربة لتلك المسجلة في الربع السابق عند 318 صفقة، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 6% على أساس ربعي ليبلغ 580 ألف دينار للصفقة الواحدة.

فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 12% على أساس ربعي لتبلغ 86 مليون دينار، كما بلغت مبيعات القطاع الحرفي نحو 54 مليون دينار، وهي مستويات قياسية لم تسجل سابقا في القطاع، حيث شهد القطاع الحرفي مجموعة كبيرة من الصفقات التي بيعت بمزاد عقاري خلال النصف الأول من عام 2017، كما شهد قطاع المخازن صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليون دينار، فيما لم تسجل أي صفقات في بقية القطاعات.