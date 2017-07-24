أعلنت السعودية إصدار أول صكوك للسوق المحلية بالريال، حيث جاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال.

وسيكون للبنوك السعودية مهلة حتى ظهر اليوم لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث. وفيما يتعلق بالتسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون للصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ 7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريبا.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة بتاريخ 20 يوليو الماضي، حيث تقوم من خلاله بإصدار صكوك وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين، وفقا لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الميزانية.