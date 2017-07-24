أصدر مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بيانا أعلن فيه عن موافقة هيئة أسواق المال على استقالة رئيس مجلس الادارة محمد السقاف والذي اعتذر لظروف خاصة، وعلى استقالة خالد الخالد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة كذلك من عضوية مجلس الادارة مع استمراره رئيسا تنفيذيا للشركة تعزيزا لمبادئ الحوكمة من خلال فصل الجهاز الإشرافي ممثلا بمجلس الادارة عن الجهاز التنفيذي للشركة ولمتابعة تطبيق استراتيجية الشركة تحت إشراف مجلس الادارة.

وعلى ذلك قام مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بإعادة تشكيل مناصب مجلس الادارة حيث تمت تزكية طلال فهد الغانم رئيسا لمجلس الإدارة وسعد فيصل المطوع نائبا لرئيس مجلس الادارة، وشكر الغانم في ختام البيان العضوين المستقيلين محمد السقاف وخالد الخالد على مساهمتهما الكبيرة لما قدماه للشركة منذ تأسيسها.

طلال الغانم في سطور

يمتلك طلال الغانم أكثر من 15 عاما من الخبرة في استراتيجيات الأعمال وتمويل الشركات والإدارة في القطاع المالي والمقاصة. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأغذية، ويشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة طلال الغانم وأولاده العقارية.

وشغل الغانم منصب نائب المدير العام في الشركة الكويتية للمقاصة.

وخلال حياته المهنية، شغل الغانم عضوية العديد من اللجان والمجالس في المؤسسات البارزة في جميع انحاء الكويت، وعمل كعضو في لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ولجنة حوكمة الشركات في بورصة الكويت.

الغانم لديه خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري، وخدمات التقاص المالي وكذلك قطاع المواد الغذائية.

ويحمل الغانم درجة الماجستير في ادارة الاعمال والمحاسبة من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الاميركية، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.