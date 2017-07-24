أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: محمد عبدالله الحمد، محمد عبدالله علي، ساره حسن القطان، فاطمة جعفر معرفي، عبدالوهاب عبدالصمد الصفار، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5 آلاف دينار.

وبالإضافة للسحب اليومين يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.