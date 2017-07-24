استقبل فرع بنك الخليج في مشرف الطفلة آمنة حسن بن نخي، ذات الثمانية أعوام، الفائزة بجائزة سحب الدانة ربع السنوي الثاني لهذا العام، حيث تسلمت عائلة آمنة الجائزة النقدية البالغة قيمتها 250 ألف دينار، وذلك يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2017، وكان في استقبالهم مدير فرع البنك في مشرف، وممثلو الإدارة العليا في البنك، الذين قاموا بتهنئتهم وتسليمهم الجائزة.

وقد عبر أفراد عائلة آمنة عن فرحتهم بتلقي خبر فوز ابنتهم، وتوجهوا بالشكر إلى بنك الخليج على هذه الجائزة القيمة التي كانت مفاجأة رائعة بالنسبة لهم، كما أنها ستفتح المجال لتحقيق الكثير من التطلعات والطموحات التي قد تتمناها ابنتهم آمنة في المستقبل.

تم إجراء سحب الدانة ربع السنوي الثاني على الهواء مباشرة عبر «برنامج ربع الديوانية» الإذاعي على راديو نبض الكويت 88.8، وذلك يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2017، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

يتضمن برنامج سحوبات الدانة لعام 2017 سحوبات يومية، خلال أيام العمل، على جائزتين لفائزين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي.

وسحوبات ربع سنوية، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى. ومن المقرر إقامة السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر 2017 على جائزة قيمتها 500 ألف دينار، أما السحب الرابع والأخير فسيقام في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة نقدية قيمتها مليون دينار كويتي.

ويشجع بنك الخليج عملاءه على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في حساب الدانة، والذي يتم بكل سهولة سواء عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية أو أجهزة الإيداع الاعتيادية أو من خلال خدمة الدفع الآلي الجديدة، كما بالطبع يمكن إتمام عمليات الإيداع عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الكويت.

حساب الدانة من بنك الخليج متاح للكويتيين والمقيمين في الكويت. ويحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 د.ك لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة.

وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون الـ 200 دينار، يتم خصم مبلغ دينارين من الحساب بشكل شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يقومون بفتح حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين.