العيسى: «بيتك» يسعى لاستقطاب العملاء الأفراد والشركات بأعلى مستويات الجودة في الخدمة

قال المدير التنفيذي لمنتجات السيارات والتأجير في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عاهد العيسى إن منتج التأجير التشغيلي في «بيتك» كما هو سباق دائما في تقديم كل جديد لعملائه، فقد بدأ في طرح موديلات 2018 من سيارات كيا لتشمل مختلف الفئات التي تلبي رغبات واحتياجات العملاء.

وأكد العيسى في تصريح صحافي اهتمام «بيتك» الفائق بعملائه من خلال طرح أحدث الموديلات والعروض وبأفضل الأسعار وبتشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات التجارية المهمة الواسعة الانتشار بما يقرب من 80 موديلا من انواع السيارات المختلفة، وبما يوسع افق الاختيارات لدى العملاء، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة الانسب بقناعة واطمئنان وراحة بال.

واضاف ان «بيتك» يسعى لاستقطاب العملاء الأفراد والشركات بأعلى مستويات الجودة في الخدمة، بالاضافة الى أحدث أنواع السيارات، مع تميز القيمة الإيجارية ومرونتها والتي تبدأ من 80 دينارا شهريا وبحسب نوع السيارة ومدة عقد التأجير التي تبدأ من 12 شهرا وحتى 26 شهرا، مما يعمق دور«بيتك» ومساهماته في خدمة عملائه ودعم سوق السيارات.

وأشار العيسى إلى أن العمل التجاري مع مجموعة الوكالات الوطنية «كيا» يعد من أنجح الأعمال والشراكات التي تنعكس بالنفع على الطرفين حيث فاقت قيمة هذه الشراكة 11 مليون دينار، مشيدا بحرص الشركة على تزويد «بيتك» بأفضل العروض ليحقق السبق دائما في طرح أحدث الموديلات للعملاء، ما يساهم في جعل الحصة السوقية لـ «بيتك» في سوق التأجير التشغيلي في نمو مستمر وتفرد «بيتك» بالعديد من المزايا المقدمة للعملاء، وتقديم خصومات وعروض خاصة للهيئات والشركات الكبرى، وتنظيم الحملات التسويقية في اطار التعاون المشترك مع الوكلاء المحليين للسيارات.

وقال إنه تم مؤخرا إضافة فئات جديدة من السيارات الى منتج التأجير تناسب مختلف شرائح العملاء، مثل شيروكي، رانجلر وكرايزلر بالاضافة الى السيارات الفارهة الاخرى والصغيرة والكبيرة بأنواعها المختلفة، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام وكذلك العائلية، مما يجعل خيار التأجير مناسبا لجميع الشرائح، وأن هنالك مرونة في مدة التأجير بما يتناسب مع احتياجات العملاء الأفراد منهم والشركات، ويستطيع العميل التعاقد مباشرة للاستفادة من عروض التأجير المختلفة من خلال زيارته لأحد معارض «بيتك»، المنتشرة في الشويخ، الري على الدائري الرابع والفروانية بمنطقة الضجيج، والاحمدي بالاضافة لتقديم خدمة التأجير لدى معارض الوكالات الكبرى مثل الساير، البابطين، الملا، هوندا، كيا وتقديم خصومات حصرية بمكاتب «بيتك» لدى هذه الوكالات.

واشار الى ان التأجير التشغيلي أو ما يعرف بـ «التأجير مع الصيانة» يمنح العميل مزايا جاذبة مثل الصيانة الشاملة والتأمين التكافلي الشامل، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق على مدار الساعة، وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.

وأكد العيسى بأن خدمة التأجير في «بيتك» تحظى بإقبال كبير ولديها رصيد واسع من الثقة لدى العملاء مما جعلها تنمو سنويا بشكل منتظم وعزز من الحصة السوقية لـ«بيتك» في سوق تأجير السيارات، منوها بأن عملية التطوير للخدمة مستمرة بشكل دائم من خلال طرح أنواع جديدة من السيارات للتأجير مع التأكيد على جودة الخدمة وسرعة الأداء وتلبية الاحتياجات التي يتميز بها عملاء التأجير، وذلك من خلال تخصيص فريق من الموظفين المدربين الجاهزين لخدمة العملاء.