حرصا على منح عملائه عطلة صيفية مليئة بالرفاهية والمرح، عقد بنك الكويت الدولي اتفاقية تعاون مع سلسلة فنادق ومنتجعات جميرا لتقديم خصومات مغرية وحصرية لحاملي بطاقات فيزا الدولي، وذلك عند استخدامها لسداد قيمة حجوزاتهم في فنادق جميرا المشاركة وشراء تذاكر حديقة وايلد وادي المائية بمدينة دبي قبل تاريخ 30 سبتمبر المقبل.

ويحصل حاملو بطاقات فيزا الدولي «بلاتينيوم والذهبية» على خصم بقيمة 25% عند حجز إقامتهم لمدة ثلاث ليال على الأقل في احد فنادق جميرا المشاركة بالعرض أو عند شراء تذاكر حديقة وايلد وادي المائية بمدينة دبي.

وتشمل قائمة الفنادق المشاركة: فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت، فندق برج العرب جميرا، جميرا النسيم، جميرا القصر، جميرا ميناء السلام، جميرا دار المصيف، جميرا زعبيل سراي، جميرا فندق الخور، جميرا أبراج الإمارات، جميرا بيتش هوتيل، مساكن جميرا ليفنج في المركز التجاري العالمي وكلها في دبي، جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، إضافة إلى منتجع جميرا ديفانافوشي وجميرا فيتافيلي في المالديف.

ومن جانبه، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان إن الدولي حريص دائما على التعاون وعقد الشراكات مع أبرز الأسماء والعلامات التجارية لمكافأة عملائه بأفضل الخدمات والعروض المجزية والاستثنائية، موضحا أن هذا العرض مخصص لحاملي بطاقات فيزا «بلاتينيوم» و«الذهبية» من بنك الكويت الدولي، بحيث سيحصلون على خصم بقيمة 25% عند استخدام هاتين البطاقتين في تسديد التزاماتهم المالية خلال عطلة الصيف في إحدى فنادق جميرا المشاركة أو لشراء تذاكر حديقة وايلد وادي المائية.

وأكد جاليجان أنه بإمكان عملاء الدولي الحصول على هذه البطاقات في حال عدم توافرها لديهم من جميع فروع البنك ومقره الرئيسي أيضا، مشيرا إلى توافر مجموعة من البطاقات التي يمكن لعملاء الدولي الحصول عليها ومنها: بطاقة فيزا الميسرة الائتمانية المتوافرة بخياريها، فيزا الكلاسيكية والذهبية، وكذلك بطاقة خصم فيزا المميزة، وبطاقة فيزا الدولي مسبقة الدفع، وبطاقة فيزا هدية الدولي، وبطاقة فيزا بلاتينيوم.