قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من الشركة الأهلية القابضة بشأن مديونيها تجاه البنك التجاري والبالغة 24 مليون دينار وذلك بحسب افصاح البنك التجاري أمس للبورصة.

ويعود تاريخ القضية إلى عام 2011، حيث تم بيع محجوزات شركة الأهلية القابضة في مزاد علني في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي تتضمن منقولات الأسهم وأسهم محفظة مملوكة للأهلية القابضة ومرت القضية بسلسلة من التأجيلات تضمنت بعضها إيقاف المزاد.

وارتفع سهم البنك التجاري 3.13% باغلاق أمس الأحد عند مستوى 330 فلسا مقارنة باغلاق الاسبوع الماضي عند 320 فلسا.