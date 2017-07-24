عبدالرحمن: رغم المنافسة.. الشركة حققت نمواً في الربحية ومستويات جيدة من الإيرادات

نجحنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل للمساهمين

البدران: قاعدة عملاء الشركة وصلت إلى 2.2 مليون عميل بنهاية يونيو

نتائج الشركة الإيجابية عكست قدرتها على المنافسة كثاني أكبر مشغل

أول شركة اتصالات تجري تجارب فنية ناجحة على شبكة الجيل الخامس أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، حيث حققت نموا في صافي الأرباح لتصل إلى 19.5 مليون دينار وذلك بنسبة نمو 1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016، في حين بلغت إيرادات الشركة 133 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2017، وذلك بفضل تنويع باقاتها وعروضها لتتناسب مع حاجات عملائها وتلبي مطالبهم بكل فئاتهم وشرائحهم داخل الكويت وخلال تجوالهم، فضلا عن إطلاق حملات تسويقية جديدة عبر التركيز عبر التواصل المباشر مع العملاء.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية VIVA محمود عبدالرحمن: «في ظل استمرار المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي، استطاعت VIVA أن تحقق نموا في الربحية ومستويات جيدة من الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها».

وأضاف عبدالرحمن: «حققت VIVA هذه النتائج بفضل خطة العمل التي تم اعتمادها لتكون من أكثر شركات الاتصالات تطورا في الكويت والمنطقة، كما أن دورنا المحوري والإيجابي كشركة اتصالات رائدة يساهم دائما في توفير حلول اتصالات ذكية لإرضاء طموحات عملائنا وتلبية احتياجاتهم».

وأوضح: «تمكنت VIVA من تحقيق صافي أرباح بلغت 19.5 مليون دينار ما يعادل 39 فلسا للسهم خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بصافي أرباح وصلت إلى 19.4 مليون دينار، ما يعادل 39 فلسا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي».

وأشار الى ان هذه النتائج التي حققتها VIVA خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2017 تعكس فعالية استراتيجية الشركة بتحقيق نتائج مميزة على الرغم من ازدياد حدة المنافسة، كما استطاعت VIVA أن تحقق عوائد إيجابية لمساهميها كنتيجة للالتزام بالارتقاء بجودة خدمة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية «VIVA» م.سلمان البدران: «لقد جاءت نتائج الستة أشهر الأولى تنفيذا لأهداف وتطلعات VIVA المستمرة في تحقيق نمو في ربحيتها وتثبيت مركزها الريادي في سوق الاتصالات، كما حصدت عدة جوائز أبرزها جائزة «أفضل شركة اتصالات في الكويت 2016»، وذلك تقديرا لدورها الريادي وأدائها المتميز في مجال الاتصالات عبر تقديم حلول وابتكارات تكنولوجية تخدم كل شرائح السوق المحلي الكويتي بحسب تقييم مجلة «إنترناشيونال فايننس» International Finance Magazine، والمركز الأول في جائزة «التميز في الحوكمة»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لالتزام VIVA بلوائح وأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال في الكويت وتطبيقها لجميع التعليمات الرقابية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل والشفافية وحماية المساهمين، بالإضافة إلى جائزة التميز في خدمة العملاء الـVIP في قطاع الاتصالات في الكويت.

وأوضح ان VIVA حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزوISO/IEC 27001:2013، في إدارة أمن المعلومات لمطابقتها مع المعايير العالمية الإلزامية للمنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، فضلا عن إطلاق أول شبكة لربط المكالمات الصوتية بتقنية الجيل الرابع (VoLTE) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع شبكة اتصالات محلية، كما كانت VIVA أول شركة اتصالات في الكويت تجري تجارب فنية ناجحة على شبكة الجيل الخامس 5G ضمن التقنيات الأحدث في سلسلة أجيال الاتصالات، مما سيمكن العملاء من تبادل المعلومات والتواصل بسرعة عالية.

وأضاف البدران ان VIVA حافظت على تحقيق مستويات جيدة من الإيرادات ونمو في ربحيتها التي تمثل قدرة وكفاءة الشركة المالية والتشغيلية، وسجلت إيرادات بقيمة 133 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقد أثمرت هذه النتائج عن نمو صافي أرباح الشركة خلال فترة السنة أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 1%، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 20.8 مليون دينار.

هذا، وقد وصلت قاعدة العملاء لدى VIVA إلى نحو 2.2 مليون عميل في نهاية شهر يونيو 2017. كما عكست النتائج المالية لـ«VIVA» خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 قدرتها على المنافسة بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات الكويتي، كما تمكنت VIVA بفعل سياستها المالية الحفيصة من خفض نسبة التمويل إلى حقوق الملكية لتصل إلى 0.27x في نهاية شهر يونيو 2017 مقارنة مع 0.55x في نهاية شهر يونيو 2016.

وأضاف: «سنواصل جهودنا في تطبيق استراتيجيتنا لتعزيز تنافسيتنا وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في سوق الاتصالات الكويتي عبر طرح مجموعة مبتكرة من الخدمات والمنتجات والعروض التي تتماشى مع التطور التكنولوجي واحتياجات ومتطلبات العملاء».