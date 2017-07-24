استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين، عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.352 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.393 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.319 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة الماضي بسبب ارتفاع اليورو واستمرار المخاوف بشأن حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.32 في المئة ليسجل مستوى 93.78 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 22 يونيو 2016.