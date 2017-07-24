قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، اليوم الاثنين، إن التزام "أوبك" والدول غير الأعضاء باتفاق الحد من إنتاج النفط تجاوز التسعين في المئة في يونيو .وبالرغم من ذلك حذر المرزوق من تراخي بعض دول أوبك في الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

ولفت إلى أن تعزز الطلب على النفط في النصف/2 من 2017 سيسهم في تقليص فائض المخزونات.

ومن جانبه قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه لن تجري مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط خلال اجتماع يعقده وزراء من دول أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة اليوم الاثنين.

وأبلغ الفالح الصحفيين أن وزراء الكويت وفنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان سيناقشون وضع قيود على إنتاج نيجيريا وليبيا.

وبدوره قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين ساعد على تصريف 350 مليون برميل من المعروض الزائد في السوق منذ مطلع العام.