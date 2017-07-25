قالت الجمعية الاقتصادية، في بيان صحافي لها امس، إنها تتحفظ على حجم السحوبات من الاحتياطي العام خلال السنوات الـ 3 الماضية، والتي بلغت 28.57 مليار دينار.

وأعربت عن قلقها على الاحتياطي العام للكويت حال استمرار التوسع في تلك السحوبات، والاستمرار في وتيرة الإنفاق الحالية.

وطالبت الجمعية في بيانها الحكومة بالشفافية وتوضيح مكونات تلك السحوبات للرأي العام، كما طالبت مجلس الأمة بممارسة دوره والوقوف على ما تم ممارسته بتلك السحوبات ووضع الضوابط والقيود على عدم التساهل والتوسع فيها، مؤكدة ان التحديات ستكون عصيبة ومؤلمة ما لم يمارس كل دوره بجرأة وتجرد وبإحساس وطني.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت ان حجم السحوبات من الاحتياطي خلال السنوات الـ 3 الماضية بلغ 28.57 مليار دينار، قسم الى: 9.64 مليارات دينار بالعام المالي 2015/2014، و11.47 مليار بالعام المالي 2016/2015، و7.45 مليارات بالعام المالي 2017/2016.

وقد أشارت الجمعية الى ان حجم تلك السحوبات لا يتوافق مع حجم العجز المالي بالموازنة العامة للكويت في تلك الفترة.