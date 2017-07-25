قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، إنها تسلمت إخطارا بدعوى مقامة ضدها أمام المحكمة الجزئية الأميركية في المقاطعة المركزية في كاليفورنيا.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة امس، إن الدعوى أقامها الموظف السابق في «أجيليتي»، جون لي ميلر، وفق الإجراءات السرية استنادا إلى قانون الادعاءات الخاطئة الأميركي.

وبحسب البيان يزعم ميلر في الدعوى أن «أجيليتي» خالفت القانون، من خلال استخدامها لنظام محاسبي خاطئ لاحتساب قيمة التكاليف غير المباشرة، ما أدى إلى زيادة التكلفة على الحكومة الأميركية في 3 عقود حكومية سابقة بقيمة إجمالية تقريبية ناهزت 19 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في البيان أن محامي المدعي أبلغ «أجيليتي» أن موكله ينوي التراجع عن ادعائه الخاص بزيادة تكلفة العقود بقيمة 12 مليون دينار، مما يخفض قيمة مطالباته إلى 7.5 ملايين دينار.

وأشارت «أجيليتي» إلى أنه لا صلة للدعوى بالنزاع المتعلق بعقد المورد الرئيسي الذي تمت تسويته بشكل كامل في مايو 2017.

وتابعت الشركة أن إجراءات إعلان الدعوى غير صحيحة، ولا أساس جديا لادعاءات «ميلر»، علما بأن الحكومة الأميركية رفضت المشاركة في الدعوى.

وكانت «أجيليتي» أعلنت، نهاية مايو الماضي، عن توصلها إلى تسوية شاملة للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية التي كانت طرفاً فيها بين عامي 2003 و2010، مقابل 95 مليون دولار.