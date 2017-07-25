قالت المجموعة البترولية المستقلة إن نائب رئيس مجلس الإدارة، غازي فهد النفيسي، قام بشراء نحو 3.75 ملايين سهم من أسهم المجموعة، وذلك في بيان للشركة على موقع البورصة أمس.

وأوضحت الشركة أن عملية الشراء تمت على سعر 300 فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.13 مليون دينار وذلك ضمن عملية الاكتتاب لزيادة رأسمال الشركة إلى 18.84 مليون دينار بزيادة تقدر بنحو 3.62 ملايين دينار، حيث تم الاكتتاب في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب وقدرها 36.16 مليون سهم.

وبحسب بيانات الشركة المتاحة على موقع البورصة، يمتلك غازي النفيسي 6.735% من أسهم المجموعة، فيما تبلغ حصة صندوق المركز للطاقة 8.94%، وتمتلك الأهلية للتأمين نحو 6.76% من أسهم المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يوم 18 مايو الماضي وحتى 7 يونيو 2017، علما بأن سعر الاكتتاب بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 200 فلس.