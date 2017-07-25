قامت شركة صكوك القابضة بسداد ما قيمته 863.5 ألف دينار لإحدى الجهات التمويلية ضمن الأقساط التي تمت جدولتها لمديونية الشركة الإجمالية لتلك الجهة والبالغة 4.65 ملايين دينار وذلك بحسب إفصاح الشركة أمس للبورصة.

كانت الشركة قد وقعت عقدا لإعادة جدولة المديونية مع الجهة الممولة بتاريخ 1 فبراير 2015، ويبلغ الجزء الذي تم سداده من المديونية 18.6% فقط من إجمالي القيمة.

وذكرت الشركة في بيانها ان المتبقي من المديونية يبلغ 3.78 ملايين دينار وبحسب اتفاقية اعادة الجدولة، ومن المفترض سداد ذلك المبلغ قبل تاريخ 1 ابريل 2018.