335% انخفاضاً في الربع الثاني لتراجع سعر النفط ووجود عقود ضخمة في الربع الأول

«جيران» فازت بعقدين بقيمة 331 مليون دينار تشكل 45% من الإجمالي

«الأشغال» طرحت مناقصات بـ 563 مليون دينار.. وتراجع ملحوظ في عقود «نفط الكويت»

«الإنشائية» استأثرت بـ 70% من القيمة.. وحجم العقود الخدمية أكبر من «النفطية» شريف حمدي

لم يبق لنشاط الأعمال في الكويت على وجه الخصوص والمنطقة عموما في ظل تراجع أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية المحيطة الا طوق نجاة واحد وهو الانفاق الحكومي الاستثماري على مشروعات البنية التحتية وخطط التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل وهو ما انعكس ايجابا على حجم العقود والمشروعات التي تستفيد منها الشركات في مختلف القطاعات ولا سيما الانشاءات والمقاولات خاصة في ظل ركود السوق العقاري وكذلك اسواق المال والبورصة والتي كانت تساعد المدخرين على تحقيق أرباح تتحول الى قوة شرائية بالسوق العقاري والمنتجات الترفيهية.

حققت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتابعة لها خلال النصف الأول من العام 2017، ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016، حيث بلغت قيمة العقود في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي نحو 740 مليون دينار، فيما بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 615 مليون دينار وترجع تلك الزيادة في ظل زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي على الرغم من العجز في الموازنة العامة للدولة الا ان اصرار الحكومة على الاستمرار في المشروعات التنموية من أجل تنشيط الاقتصاد صب في صالح نشاط أكبر للشركات المستفيدة من تلك المناقصات والعقود ومنها الشركات المدرجة بالبورصة.

رصدت «وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء» في إحصائية لها أن الربع الثاني من العام الحالي شهد تراجعا كبيرا على مستوى القيمة مقارنة بالربع الأول بنسبة بلغت 335%، حيث بلغت القيمة 139 مليون دينار انخفاضا من 604 ملايين دينار بالربع الأول، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط بالسوق العالمي بنسبة 10% بنهاية الربع الثاني مقارنة بالأول من ناحية، ووجود عقود استثنائية ضخمة، منها على سبيل المثال عقد بقيمة 329 مليون دينار لشركة جيران القابضة مع وزارة الأشغال عبارة عن مناقصة لبناء مجمع الوزارات بالجهراء.

وفيما يلي أبرز النتائج التي تظهرها الإحصائية:

٭ 14 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها فازت بالعقود البالغ عددها 37 عقدا، وذلك مقارنة مع 16 شركة فازت بـ 44 عقدا في النصف الأول من 2016.

٭ تصدرت شركة جيران القابضة من حيث القيمة إثر فوزها بعقدين في قطاع الإنشاءات، وبلغت قيمتهما 331 مليون دينار تشكل 45% من إجمالي قيمة العقود.

٭ حلت شركة الامتياز للاستثمار في المرتبة الثانية بفوزها بـ 7 عقود بقيمة 109 ملايين دينار تشكل 14.5% من الإجمالي.

٭ تلتها في المرتبة الثالثة «المجموعة المشتركة» بـ 7 عقود بقيمة 104 ملايين دينار تشكل 14%.

٭ جاءت وزارة الأشغال العامة في الصدارة على مستوى الجهات التي طرحت مناقصات في النصف الأول من العام الحالي، وذلك من خلال طرح 9 مناقصات بلغت قيمتها 563 مليون دينار تشكل 76% من القيمة الإجمالية.

٭ حلت شركة البترول الوطنية في المرتبة الثانية، وذلك من خلال طرح 6 مناقصات بلغت قيمتها 48 مليون دينار تشكل نحو 6.5% من الإجمالي.

٭ شركة نفط الكويت حلت ثالثة بطرح 5 عقود قيمتها 38 مليون دينار تشكل 5.1% من الإجمالي، ويلاحظ أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد وقيم المناقصات المطروحة من الشركة الكبرى في الكويت.

٭ انخفضت العقود الخارجية بشكل حاد، حيث اقتصرت مدة الستة أشهر الأولى من 2017 على مناقصة واحدة فقط فازت بها شركة المجموعة المشتركة بقيمة 3.8 ملايين دينار.

٭ كشفت الإحصائية عن أن المشاريع الإنشائية جاءت في الصدارة، من خلال 10 عقود بقيمة بلغت نحو 519 مليون دينار تشكل 70% من الإجمالي.

٭ حلت المناقصات الخدمية في المرتبة الثانية بـ 106 ملايين دينار تشكل 14% من إجمالي قيمة العقود.

٭ بلغت قيمة المناقصات النفطية 72 مليون دينار تمثل 10% لتحل في المرتبة الثالثة من حيث القيمة.

٭ حلت المناقصات الكهربائية في المرتبة الرابعة، إذ بلغت قيمتها 26 مليون دينار تشكل 3.5% من الإجمالي.

٭ جاءت المناقصات اللوجستية في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت 12 مليون دينار بنسبة 1.6%.

٭ حلت المناقصات الزراعية في المرتبة السادسة بقيمة 6.6 ملايين دينار، تشكل 0.9%.

٭ في المرتبة السابعة والأخيرة جاءت المناقصات التعليمية بقيمة 2.1 مليون دينار تشكل 0.3% من إجمالي القيمة.