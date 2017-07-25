الصقر: استقرار الوضع الاقتصادي في مصر سيخلق فرصاً جديدة للبنك

سيخلق فرصاً جديدة للبنك قوة الأرباح تأتي من كونها تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال

حسن: البنك يواصل أداءه القوي مجدداً محققاً معدلات نمو مرتفعة

34 % نمو ودائع العملاء إلى 42.7 مليار جنيه

60 % زيادة حجم القروض والتسهيلات إلى 26 مليار جنيه أعلن بنك الكويت الوطني - مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، في بيان صحافي أمس عن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 726.7 مليون جنيه مصري حتى نهاية النصف الأول من 2017، مقارنة مع 407.4 ملايين جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 78.4%.

ونمــت الموجــودات الإجمالية بواقع 41.7% لتبلغ 57.4 مليار جنيه مصري كما في نهاية يونيو 2017، وذلك بالمقارنة مع 40.5 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة 34.3% لتبلغ 42.7 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 31.8 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما نما صافى القروض والتسهيلات مع نهاية يونيو 2017 بواقع 59.9% ليبلغ 25.9 مليار جنيه مصري مقارنة مع 16.2 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر عصام الصقر، إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد مجددا على نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني ـ مصر تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال، وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبينا أن هذا الاستقرار سيخلق فرصا جديدة للبنك (استثمارية وتمويلية) ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة، وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني ـ مصر» من أهم الافرع الخارجية التابعة لها، وذلك نظرا لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي كبير في المنطقة، موضحا أن أهميته للمجموعة تزداد مع مرور الوقت، ويتمثل ذلك من خلال نمو أرباحه بشكل مستمر، وهو ما يرفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباحها.

وأضاف أننا نهدف إلى تعزيز موقعنا في مصر بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الاقتصاد المصري، وذلك لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة، مؤكدا أن الوطني - مصر يسعى دائما لتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليميا وعالميا.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر د. ياسر حسن: إن البنك يواصل أداءه القوي مجددا محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في جميع مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محليا وعالميا، وما طرأ من تغيرات على الساحة الاقتصادية بمصر نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مصري أواخر العام الماضي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأضاف أن سياسة البنك تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة بالإضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبى احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى. هذا فضلا عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.

وأضاف أن أغلب ارباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاسا لتنوع الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع الأفراد خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن البنك بدأ في نوفمبر 2014 بتنفيذ استراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة التي شملت استقطاب كفاءات جديدة، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة بالإضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.

وأشار إلى أن البنك لديه الآن 43 فرعا منتشرا في جميع المحافظات المصرية ويسعى لزيادة عددها إلى 60 فرعا خلال الثلاث سنوات القادمة.