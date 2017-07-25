أعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنية تسلمها الطائرة الثانية من طراز إيرباص A320 ضمن الاسطول المتعاقد عليه والذي يتضمن أربع طائرات في المرحلة الأولى، وحطت الطائرة رحالها في مطار الكويت الدولي.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة العلاقات العامة بالخطوط الوطنية، لنا الرشيد إن وصول الطائرة الثانية سيعزز من خطط ورحلات الشركة خلال المرحلة المقبلة في ضوء الخطة الخمسية الموضوعة التي تلبي طموحات العملاء من سوق السفر المحلي.

وكشفت الرشيد في تصريح صحافي أنه بوصول الطائرة سيتم إطلاق خط مباشر من وإلى مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد، وستبدأ رحلاتها اعتبارا من 23 أغسطس بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء، حيث تعتبر النجف إحدى أهم الوجهات التي يرغبها المسافرون في الكويت.

وأضافت أن الطائرة الجديدة دخلت الخدمة بنهاية الأسبوع الجاري وستعمل على الخطوط الحالية إضافة الى النجف، وبالتالي تكون «الوطنية» استلمت طائرتين من طراز ايرباص

A230 التي تعمل على الوجهات المتوسطة والقصيرة.

وذكرت الرشيد أن الشركة كانت قد سيرت رحلات مباشرة الأسبوع الماضي الى كل من تبليسي عاصمة جورجيا وباكو في أذربيجان وسراييفو في البوسنة، ومن المقرر إطلاق وجهات جديدة في غضون الأسابيع المقبل.