يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية خالد العلي ان المجموعة تسعى في الوقت الحالي للتخارج من عدة استثمارات خليجية وفي مقدمتها بالسعودية، وهي من ضمن الاستراتيجيات التي كانت مبنية على أساس تنويع استثماراتها لتجنيب المخصصات المالية اللازمة.

وتقوم خطة الشركة الحالية على الاستحواذ على أصول مدرة للدخل بحيث يكون دخل هذه الاصول هو السند الاساسي لعمليات الشركة ومصدرا للأرباح الموزعة، ومن الاتجاهات الرئيسية للإدارة السعي إلى التخارج من بعض الاستثمارات والدخول في اسواق ناشئة.

واوضح العلي خلال الجمعية العمومية ان الشركة ما زالت تحتفظ بأرباح مرحلة قيمتها 2.9 مليون دينار، ما يعكس متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرارية وتخطي الأزمات الاقتصادية، خصوصا أن القيمة الدفترية حتى مارس 2017 بلغت 200 فلس، في حين بلغ حقوق المساهمين للشركة 50.4 مليون دينار، بينما بلغت 47.7 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في مارس 2016 وبنسبة زيادة 5.6%، بينما تراجعت قيمة اصول الشركة من 116.3 مليون إلى 107.2 ملايين دينار.

وذكر العلي ان الشركة حققت 1.5 مليون دينار أرباحا وبربحية بلغت 6.02 فلوس للسهم مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مارس 2016 بخسارة 14.6 مليون دينار وبخسارة بلغت 57.67 فلسا للسهم، كما بلغ اجمالي المصروفات المتمثلة بالمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الفوائد 3.1 ملايين دينار، وبلغت المصاريف الخاصة والمخصصات المالية التحوطية حتى مارس 2017 نحو 2.9 مليون دينار، في حين كانت بالسنة المالية المنتهية في مارس 2016 نحو 20.2 مليون دينار، لذا بلغ اجمالي المصاريف التشغيلية والمخصصات 6.140 ملايين دينار، مقارنة مع 23.3 مليون دينار في مارس 2016.

ولفت العلي الى ان الايرادات بلغت 7.7 ملايين دينار مقارنة مع 8.6 ملايين دينار في مارس 2016 اي بنسبة انخفاض بلغت 11.16% مقارنة بالسنة الماضية، فلدى الشركة استثمارات محلية بقيمة 55.2 مليون دينار وتنقسم إلى استثمارات مدرجة بقيمة 20.5 مليون دينار واستثمارات غير مدرجة بقيمة 4.3 ملايين دينار واستثمارات عقارية بقيمة 4.2 ملايين دينار واستثمارات بشركات زميلة تابعة غير مجمعة بقيمة 23.1 مليون دينار واستثمارات في صناديق محلية وسندات بقيمة 3 ملايين دينار.

إلى ذلك، وافقت العمومية على كل بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية المكون من 12 بندا، كان أهمها عدم تحويل اي مبالغ للاحتياطي الاختياري والاحتياطي القانوني، وتوزيع ارباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم بنسبة 5% بمبلغ 1.2 مليون دينار وذلك بعد خصم اسهم الخزينة، كما وافقت على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ 25 ألف دينار.