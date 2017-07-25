٣١٫٢ فلساً ربحية السهم.. و٧٠ مليون دينار حقوق المساهمين

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 5.6 ملايين دينار عن النصف الأول من 2017، بالمقارنة مع 7.1 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض قيمته 1.53 مليون دينار وبنسبة 21.7%، حيث أوضحت الشركة في بيانها أن الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض حصة المجموعة من نتائج الشركات التابعة.

وقد بلغت ربحية السهم الواحد 31.2 فلسا، وبلغت حقوق المساهمين 70 مليون دينار كما في 30/06/2017، وبلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي 391 فلسا. وبلغت قيمة الأقساط المكتتبة 156.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 58.7% بالمقارنة مع 98.5 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 7.8 ملايين دينار، بالمقارنة مع 5.7 ملايين دينار نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 37%.

وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد تمت زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 106.4 ملايين دينار كما في 31/12/2016 إلى 138.2 مليون دينار كما في 30/06/2017 بزيادة نسبتها 29.8%، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل.