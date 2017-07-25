أظهرت بيانات إحصائية تركية أمس أن السعوديين جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في يونيو الماضي، في حين حل الكويتيون بالمركز الثالث.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين السعوديين اشتروا 612 عقارا في يونيو الماضي ليحتلوا المرتبة الأولى في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 239 عقارا ثم الكويتيون ثالثا بشراء 136 والروس بـ 115 عقارا والبريطانيون بـ 87 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في يونيو الماضي 24.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2016، مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1926 عقارا.

وأضافت ان «اسطنبول» كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يونيو الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 903 عقارات تلتها «أنطاليا» بعدد 408 ثم «بورصا» بعدد 93 ثم «آيدين» بعدد 77 ثم العاصمة أنقرة بعدد 68 عقارا ثم «موغلا» بعدد 60.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها انخفضت خلال يونيو الماضي بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 97579 عقارا في جميع انحاء تركيا.

وذكرت البيانات ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في يونيو الماضي اذ بلغت مبيعاتها 17970 عقارا تلتها «أنقرة» بعدد 10160 عقارا ثم «ازمير» بعدد 6034 عقارا، فيما حلت مدينة «هكاري» أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة عقارين اثنين.