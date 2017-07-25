الصقعبي: الانفتاح على قطاعات وأسواق جديدة بؤرة أهدافنا

2 % نمو إجمالي حقوق المساهمين إلى 116.6 مليون دينار

3.5 % زيادة في أصول الشركة إلى 242 مليون دينار

أعلنت شركة المزايا القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2017، مؤكدة تحقيق أرباح صافية بواقع 4.17 ملايين دينار خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 4.14 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016، وبربحية سهم بلغت 6.70 فلسا مقارنة بنحو 6.66 فلوس في النصف الأول من 2016.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م.إبراهيم الصقعبي عقب اجتماع مجلس الإدارة، ان المزايا القابضة قد حافظت على وتيرة نجاحاتها محققة نموا في نتائجها المالية خلال النصف الاول بفضل تركيزها على عملياتها التشغيلية التي تضمنت خطة عمل صارمة مرتبطة بجدول مالي وزمني استطاعت أن تعمل على تطبيقه بشكل دقيق، الأمر الذي نتج عنه تعزيز عمليات البيع والتأجير والتسليم، ما أدى إلى زيادة في إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 22.02% والتي بلغت قيمتها 31.32 مليون دينار مقارنة بـ 25.67 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2016، مؤكدا أن القفزة الكبيرة في هذه الإيرادات جاءت نتيجة مباشرة لعمليات التسويق المدروسة والمبيعات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي قفزت 25.46% وبواقع 27.52 مليون دينار مقارنة بـ 21.93 مليون للفترة نفسها من العام السابق، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 3.52% وبواقع 3.73 ملايين دينار مقارنة بـ 3.61 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي تعقيبه على الايرادات المالية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للشركة، قال الصقعبي ان النمو في الايرادات الناجمة عن التأجير كان نتيجة تحقيق نسب إشغال عالية في مشاريعها الأخرى على غرار مشروع سكاي جاردنز في مركز دبي المالي العالمي والذي وصلت فيه نسبة الاشغال إلى 95%، ومشروع أبراج المزايا في قلب عاصمة الكويت (3 أبراج) والتي حافظت الشركة على نسب الاشغال فيها بما يقارب 100%، علاوة على مشاريعها في عدد من دول المنطقة مثل السعودية ودبي والتي وصلت نسب الاشغال في مشاريع الشركة هناك إلى ما يقارب 100%.

وأضاف الصقعبي أن الشركة حققت مبيعات أخرى في عقاراتها المتاحة للبيع على غرار المساحات المكتبية في مشروع «المزايا بيزنس أفنيو»، بالإضافة إلى بيع وتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروع «كيوبوينت»و«كيولاين» في دبي، ومشروع «ريتيم اسطنبول» في تركيا.

البيانات المالية

وحول البيانات المالية للشركة خلال النصف الاول من 2017، قال الصقعبي ان الشركة استطاعت أن تحافظ على نمو مطرد في أدائها التشغيلي وأرباحها الصافية، وذلك في إطار أهدافها الذكية المرسومة بعناية، حيث استعرض باقي البيانات المالية للشركة عن النصف الأول من العام 2017، مؤكدا أن إجمالي أصول الشركة بلغ 242.13 مليون دينار مقارنة بـ 233.95 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2016 وبزيادة 3.50%، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 116.60 مليون دينار مقارنة بـ 114.29 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2016 بزيادة 2.02%.

وأشار الصقعبي إلى أن لدى المزايا العديد من الفرص الاستثمارية التي تدرسها حاليا ضمن الأسواق التي تعمل فيها، وتحديدا أسواق الخليج والتي تعد الأقرب لأهداف الشركة في التوسع الخارجي كونها من أكثر الأسواق التي اكتسبت ثقة الشركة بعد خبرتها في تنفيذ مشاريع عقارية فيها، حيث ان الشركة تراقب التطورات المتصاعدة في الأسواق المالية والعالمية وتداعياتها على السوق العقاري رغبة منها في التوسع العالمي ومدى تأثير ذلك على قيام الشركة بالدخول في مشاريع جديدة، مؤكدا أن نمو المزايا في هذه الأسواق إنما سيتضمن الدخول في العديد من الشراكات الاستراتيجية والعمل مع كبار المستثمرين لتحقيق أكبر العوائد لما فيه صالح الشركة والمساهمين.