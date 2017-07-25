أبقى صندوق النقد الدولي أمس توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير للعامين الحالي والمقبل في حين عدل توقعات النمو لمنطقة اليورو والصين صعوديا.

وفي أحدث تقرير للتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد إن معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي سيبلغ 3.5% في 2017 و3.6 في 2018. وكان آخر تحديث للتوقعات صدر في أبريل.

وكان تقرير صندوق النقد الدولي ليونيو خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة في عامي 2017 و2018 إلى 2.1% مقابل 2.3% و2.5% على التوالي قبل 3 أشهر. وتوقع الصندوق نموا أقوى قليلا بمنطقة اليورو في 2017 ليسجل 1.9% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن أبريل.

وبالنسبة للعام المقبل، قال الصندوق إن النمو في منطقة العملة الموحدة سيرتفع قليلا إلى 1.7% بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات قبل 3 أشهر. وخفض الصندوق توقعات النمو في بريطانيا 0.3 نقطة مئوية إلى 1.7%، مشيرا إلى نشاط أضعف من التوقعات في الربع الأول، وأبقى على توقعات النمو للعام المقبل 2018 من دون تغيير عند 1.5%.

وبالنسبة إلى الصين، توقع الصندوق نموا أقوى عند 6.7% في 2017 بارتفاع 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل، لكنه سيتباطأ في 2018 إلى 6.4% إلا أنه أعلى 0.2 نقطة مئوية من توقعات أبريل بناء على توقعات بأن بكين ستحافظ على مستوى مرتفع للاستثمارات العامة.