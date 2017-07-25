ارتفع الجنيه الاسترليني أمام اليورو أمس متعافيا من أسوأ أداء أسبوعي له أمام العملة الأوروبية الموحدة في 9 أشهر ومرتفعا من أدنى مستوياته هذا العام مع انخفاض اليورو بفعل بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية الألماني.

وخسر الاسترليني أكثر من 2.5% أمام اليورو الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 89.94 بنس لليورو يوم الجمعة مع صعود العملة الموحدة بدعم من مراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيشدد سياسته النقدية العام المقبل.

ورغم الدعم الذي تلقاه الاسترليني في الأسابيع الأخيرة من توقعات أن يرفع بنك انجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة فقد أوضح صناع السياسات أن أي تشديد للسياسة النقدية سيعتمد على البيانات.

غير أن بيانات ضعيفة عن الاقتصاد البريطاني صدرت الأسبوع الماضي زادت الشكوك في اقتراب بنك انجلترا من رفع الفائدة.

وجرى تداول الاسترليني مستقرا عند نحو 1.30 دولار بعدما بلغت العملة البريطانية أعلى مستوياتها في 10 أشهر أمام نظيرتها الأميركية الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار على نطاق واسع بفعل المخاوف السياسية وانحسار التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجددا هذا العام.