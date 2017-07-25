استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوى في 4 أسابيع خلال تعاملات أمس بدعم من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة ومع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في 13 شهرا.

واستمرت الضغوط على الدولار جراء الشكوك في تمرير برامج الرئيس الأميركي ترامب للتحفيز والإصلاح الضريبي وإن كانت العملة الأميركية ارتفعت قليلا أمس.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وظل الذهب مستقرا دون تغير يذكر في التعاملات الفورية عند 1254.11 دولارا للأوقية (الأونصة). وكان المعدن الأصفر لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في 4 أسابيع عند 1257.18 دولارا للأوقية بعد ارتفاعه 2.1% الأسبوع الماضي.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر أيضا في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس ليستقر عند 1254.30 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم تسجل الفضة تغيرا يذكر لتستقر عند 16.47 دولارا للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو عند 16.53 دولارا للأوقية.