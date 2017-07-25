أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 16 20 يوليو 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم:عبدالله حسين جوهر الدشتي، نزيهه عبدالرضا خلف حسن، رفعت نظمي سمور، هيفاء هرمز، عماش حسين العليان، محمد اسلم فقير محمد، محمد ناصر البنوا، عزيز قربان حسين ماموجي، محمود حمد الدلو، هيثم عبدالعزيز عبداللطيف الصبيح.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينـــــار، ويجري السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتـــمبر علـى جائزة 500 الف دينار.

أما مـوعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.