أطلق بنك وربة، وتوافقا مع رؤية البنك واستراتيجيته الرامية إلى تعزيز خدماته الرقمية بما يتوافق مع احتياجات العصر وتطلعات العملاء لتسهيل التعاملات البنكية، أحدث حلوله المصرفية المرنة وهي خدمة «مشاركة اكسبرس» والتي تسمح لعملاء بنك وربة بوضع طلب تحويل الأموال لحسابه من أي شخص لديه رقم هاتف نقال وبطاقة صراف آلي يمكن أن تكون تابعة لأي بنك من البنوك الأخرى.

تأتي فكرة خدمة «مشاركة اكسبرس» لتسهيل «القطية» على عملاء بنك وربة وهي تحصيل الأموال التي يدفعونها في التجمعات والمناسبات والفعاليات الاجتماعية والعائلية من قبل الأشخاص الذين سيتقاسمون المبلغ المالي، فعلى سبيل المثال، إذا قام عميل وربة بدفع الفاتورة وأراد تقاسمها مع أصدقائه أو أفراد عائلته، سواء في المطاعم، أو رحلات الشاليه، أو غيره، سيستطيع من خلال تطبيق بنك وربة أو الموقع الإلكتروني إرسال طلب لهؤلاء الأشخاص بتسديد القيمة المطلوبة عليهم من خلال خدمة «مشاركة اكسبرس».

ومن ناحية آلية خدمة «مشاركة اكسبرس»، فهي تتطلب من عميل بنك وربة الدخول إلى حساب وربة اونلاين، ومن ثم الانتقال الى قسم التحويلات واختيار خدمة مشاركة اكسبرس.

وحينئذ، يستطيع العميل إنشاء مناسبة أو طلب جديد وتسميته ومن ثم اختيار الحساب الذي سيتم إيداع الأموال فيه ومن هم الأشخاص المشاركون في «القطية» مع رقم هاتفهم النقال ومبلغ التحويل.

عند الانتهاء من هذه العملية، سيتم إرسال رسالة على الهاتف النقالة لجميع الأطراف المستحق عليها مبلغ الدفع.

تحتوي هذه الرسالة على رابط ورقم طلب التحويل، رمز خاص وتفاصيل الطلب. وعند الضغط على الرابط، سيتم الذهاب بشكل تلقائي الى بوابة الدفع الإلكتروني ليتم من خلالها إدخال رقم الطلب في الخانات المطلوبة وإتمام باقي الخطوات لتسديد القيمة المالية المستحقة عليه.

وعندها سيحصل منشئ الطلب على جميع أمواله من جميع الأطراف.

وقال هيثم التركيت، رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات في بنك وربة، إنه بالإضافة إلى آلية الدفع الآمنة باستخدام بوابة كي-نت، تمتلك خدمة «مشاركة اكسبرس» العديد من المزايا، حيث يمكن للعميل إنشاء أكثر من مناسبة واحدة وطلب الدفعات لأكثر من شخص واحد.

كما يمكن للعميل تذكير المشاركين في «القطية» بتسديد المبالغ المستحقة عليهم في حال عدم قيامهم بذلك.