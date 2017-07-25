الجانبان أكدا على التزامهما بالعمل المشترك لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لخدمة السوق المحلي

استقبـلــت شـركــــة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد والوحيد لشركة تادانو المحدودة في الكويت منذ عام 1979، رئيس شركة تادانو ومؤسسها كويتشي تادانو، وفريق إدارة الشركة خلال أول زيارة على هذا المستوى إلى الكويت، والتقى فريق «تادانو» بالإدارة العليا لدى «البابطين»، خلال زيارة تاريخية تهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة بيهم.

وخلال الـــزيــــارة، استعرض الجانبان الرؤية المشتركة لتوطيد علاقتهم بالعملاء، وطرق خلق فرص جديدة، مع التأكيد على التزامهما بالعمل المشترك لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لخدمة السوق المحلي.

وقد ضم الوفد الياباني برئاسة تادانو، المدير العام في الشركة كازومي هيواتاشي، ومدير الخدمة كوجي كاكودو، ومدير المبيعات نوريهيرو كاواي، والإداري كواتشي كانو.

وكان في استقبال وفد «تادانو»، كل من رئيس عمليات مجموعة البابطين محمد شلبي، ورئيس إدارة الموارد البشرية عبدالمحسن البابطين، ومدير مجموعة تطوير الأعمال غازي البابطين.

وتعقيبا على الزيارة، أعرب شلبي عن سعادته بلقاء إدارة «تادانو» في الكويت، مؤكدا حثهم على تلبية احتياجات عملائهم، والتزامهم بتقديم أفضل المنتجات وخدمات ما بعد البيع في السوق المحلي.

كما أضاف أن «تادانو» تعد من كبرى الشركات المصنعة للــــرافـعــات الهيدروليكية في العالم والأكثر مبيعا واستحواذا في الكويت، فقد بلغت حصته 70% من السوق الكويتي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأكد تطلعه إلى استمرار الشراكة الطويلة الأمد بين الطرفين.

وتوفر مجموعة البابطين، جميع أنواع الرافعات الهيدروليكية من «تادانو» في الكويت، وتقدم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية، لتعزيز تجربة العملاء.

الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي لشركة «تادانو» في اليابان، وتعد من كبرى الشركات المصنعة للرافعات الهيدروليكية في العالم، وقد تم تأسيسها عام 1948 وهي مدرجة في بورصة اليابان للأوراق المالية.

وتعمل سياسة الشركة بالمبادئ الآتية: «السلامة أولا، الجودة ثانيا والكفاءة ثالثا»، بات اسم «تادانو» مرادفا للدقة، الثقة والأمان حول العالم وفي المنطقة.