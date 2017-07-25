الفريق نفذ أكثر من 70 مبادرة خلال شهر

ثمن الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن سعد الناهض، أداء وجهود فريق «بيتك» التطوعي خلال برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 3» والذي تكلل بالنجاح، وأكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وإرساء مفاهيم العمل التطوعي.

جاء ذلك على هامش حفل تكريم متميز أقيم على شرف فريق «بيتك» التطوعي تقديرا لجهودهم المبذولة خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات الاجتماعية التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك والتي تركت بصمة واضحة ولاقت ثناء كبيرا من المجتمع.

وقد حضر الحفل الى جانب الرئيس التنفيذي، رئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة، يوسف عبدالله الرويح، وفريق «بيتك» التطوعي من الرجال والسيدات.

وقام أعضاء فريق «بيتك» التطوعي من الموظفين والموظفات بواجباتهم تجاه المجتمع وتنفيذ المبادرات والبرامج التي طرحت في رمضان بالشكل الأمثل، والتي فاق عددها الـ 70 مبادرة، مما ساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، وغرس وتعميق مفهوم العطاء بين أبناء المجتمع.

ويحرص «بيتك» على تنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل وبمفهوم التنوع والشمولية بهدف تغطية كل شرائح المجتمع.

كما يستمر في أداء رسالته المتمثلة بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال البرامج وخطط العمل التي ينفذها والتي تشمل جوانب عديدة منها التعليمي والصحي والتوعوي والبيئي وذوو الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الشباب والرياضة، فيما يحرص البنك على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال رعاية الأنشطة والفعاليات، وتنظيم عدد من الزيارات الهادفة، وطرح المواضيع المهمة من خلال التوعية في مختلف المجالات، ومساندة جهود الجهات الرسمية للاضطلاع بدور مجتمعي يضع الأولوية للاهتمامات الرئيسية في المجتمع بما يحقق تنمية مجتمعية مستدامة بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك».

ويركز «بيتك» على التفاعل مع المناسبات ذات الطابع الاجتماعي، بالمساهمة في التوعية وتعزيز مفاهيم التطوع والعمل الإنساني في أكثر من شكل ومناسبة.