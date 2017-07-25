أطلقت Ooredoo، باقات شامل Premium آجلة الدفع للنخبة، مع مزايا حصريـــة مـن برنــامـــج مكــافــآت نجوم.

تقدم الباقات الجديدة مزايا حصرية للعملاء تشمل تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال وأولوية في الدخول إلى قاعات الانتظار في أكبر المطارات الدولية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الهواتف الذكية مثل iPhone 7 وSamsung Galaxy 8 وجهاز Huawei Porsche Design.

إضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء النخبة من Ooredoo الحصول على مكافآت تصل لـ 500 دينار يمكن استبدالها من أي من شركاء Ooredoo المميزين في برنــامـج مكــافــآتهـــا الحصري «نجوم» الذي يقدم للعمــلاء أفضل الخدمـــات من نخبـــة الشركـــــات في قطاعات مختلفة من المبيعات إلى الطيران والفندقة.

تعليقا على ذلك، صرح مدير قطاع مبيعات كبار العملاء جاسم عبدالرحيم ان الشركة تعمل باستمرار على توسيع نطاق تعاونها مع مختلف الشركاء في قطاعات متنوعة بهدف تقديم العملاء بتجربة مميزة غير مسبوقة.

كما تقدم باقات شامل Premium للعملاء النخبة رصيدا بقيمة 240 دينار من خدمــات الاتصالات أثنــاء السفــر.

وأضاف عبدالرحيم: قمنا بتصميم باقاتنا للنخبة لتتماشى مع احتياجات عملائنا، حيث اننا نعي أن احتياجاتهم المختلفة في عصر التكنولوجيا تطلب مواكبة أحدث الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

بالإضافة إلى الخدمات المميزة، يستطيع عملاء Ooredoo الحصول على خدمات حصرية مميزة في قاعة النخبة في الدور الرابع في مقر الشركة الرئيسي من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا.