احمد مغربي
قررت مؤسسة البترول الكويتية وفقا لتعميم اصدرته امس عودة اشتراكات التأمينات للموظفين المتقاعدين في القطاع النفطي منذ عام ٢٠١٠.
وجاء في تعميم صادر من نائب العضو المنتدب للشؤون الادراية في مؤسسة البترول احمد الحمد الى الشركات النفطية التابعة ضرورة تزويد المؤسسة في اقرب وقت بالاعداد والمبالغ الخاصة بالعاملين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من ٣١ مارس ٢٠١٠ الى ٨ يونيو ٢٠١٧ وتم خصم الاشتراكات التي تحملتها الشركات النفطية نظير اشتراك العامل في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية من مكافأة نهاية الخدمة وذلك تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة ٥ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٠.