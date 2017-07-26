صرح الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية عبدالغفار العوضي بان مجلس الوزراء وافق في اجتماع الاثنين الماضي اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة والذي اظهر عجزا فعليا بلغ 5.9 مليارات دينار بنسبة 60.8% عما هو مقدر بالميزانية والبالغ 9.7 مليارات دينار شاملا ما تم استقطاعه لاحتياطي الاجيال القادمة والذي يمثل 10% من اجمالي الايرادات والذي بلغ 1.3 مليار دينار.

وصلت الايرادات المقدرة للوزارات والادارات الحكومية الى 10.238 مليارات دينار بينما بلغت الايرادات المحققة 13.09 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية بنسبة 127.9% عن ما هو مقدر بنقص نسبته 3.9% عما تم تحقيقه خلال السنة المالية السابقة والبالغة 13.634 مليار دينار.

كان للايرادات النفطية النصيب الاكبر من الايرادات حيث بلغت تقديرات الميزانية مبلغا وقدره 8.623 مليارات دينار بينما بلغ المحصل فعليا 11.68 مليار دينار بزيادة نسبتها 135.5% عن تقديرات الميزانية.

بلغت تقديرات الايرادات غير النفطية 1.614 مليار دينار فيما بلغ المحصل فعليا 1.41 مليار دينار بنقص نسبته 12.6% عن تقديرات الميزانية. بلغت اجمالي اعتمادات المصروفات للوزارات والادارة الحكومية 18.89 مليار دينار بينما بلغت جملة المصروفات الفعلية 17.7 مليار دينار بنسبة 93.7% عما تم اعتماده في الميزانية.