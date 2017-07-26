البرنامج عرّف الطلاب على تقنيات وأسس العمل المصرفي ومهارات التعامل مع العملاء

نظم البنك التجاري الكويتي برنامجه التدريبي الصيفي السنوي لأبناء وأقارب الموظفين والذي يستمر حتى 3 أغسطس 2017.

ويهدف هذا البرنامج إلى شغل أوقصات فراغ الطلاب والطالبات الدارسين خلال عطلتهم الصيفية وإطلاعهم على تقنيات وأسس العمل المصرفي وإكسابهم مهارات التعامل مع العملاء في بيئة العمل المصرفي.

وفي هذا الإطار، أشارت منى العبد الرزاق المدير العام لإدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري أنه تم استقبال المتدربين في إدارة الموارد البشرية حيث تم تنظيم لقاء تنويري لإطلاعهم على بعض جوانب العمل المصرفي ومن ثم تم توزيعهم على الفروع القريبة من مقر إقامتهم لتسهيل عملية انتقالهم للفروع.

وبينت العبد الرزاق أن البنك قد دأب على تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية خلال العطلات الصيفية إيمانا منه بأهمية صقل مهارات الطلاب والطالبات ومساعدتهم على اكتساب معارف ومعلومات جديدة عن العمل المصرفي وبيئة العمل بوجه عام بما يساعد في بناء شخصياتهم وتخطيط مستقبلهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن تنظيم البنك لمثل هذه البرامج يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للبنك كمؤسسة مصرفية لها بصمة واضحة في هذا المجال ويسهم في توطيد العلاقات المتميزة بين البنك وموظفيه من جهة أخرى.

وقد تم توزيع الشهادات على المتدربين بحضور عدد من مسؤولي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث أعرب المتدربون عن سعادتهم بحضور هذا البرنامج وعن مدى استفادتهم من التدريب العملي والنظري الذي حصلوا عليه في فروع البنك التجاري، متمنين للبنك التجاري الكويتي المزيد من التقدم والازدهار.