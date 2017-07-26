باقة من المزايا الرائعة لدى شراء أي سيارة هيونداي جديدة

في خطوة سباقة، وكما اعتادت هيونداي مفاجأة عملائها بأروع العروض، أطلقت «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت، أحدث طرازات هيونداي 2018 من فئة السيدان وSUV لتكون بمتناول العملاء منذ الآن بأسعار مذهلة وأقساط سهلة، فضلا عن باقة قيمة من المزايا لدى شراء إحدى سيارات هيونداي ضمن مجموعة مختارة من موديلات العام 2018.

يشمل العرض كلا من سيارات توسان التي يبدأ قسطها من 109 دنانير وتمتاز توسان بمجسات لاستشعار ضغط الإطارات، عجلات معدنية مقاس 17، إنارة نهارية، مجسات خلفية، وبلوتوث. سنتافي ابتداء من 119 دينارا شهريا، مجهزة بإنارة نهارية، 7 مقاعد، نظام اختيار نمط القيادة، عجلات معدنية مقاس 17، ومجسات لاستشعار ضغط الإطارات.

غراند سنتافي بقسط شهري يبدأ من 149 دينار، وتأتي مع نظام مراقبة محيطي، نظام باب خلفي ذكي، شاشة ملاحة مقاس 8، عجلات معدنية مقاس 19، وإنارة أمامية وخلفية LED إضافة إلى سيارات أكسنت 77 دينارا، إلنترا 88 دينارا، سوناتا 99 دينارا، فيلوستر 109 دنانير وأزيرا 129 دينارا.

هذا، وتشمل المزايا التي يمكن للعميل الاختيار منها تأمين ضد الغير مجانا، تسجيل المرور مجانا، كفالة 4 سنوات دون تحديد المسافة، أو كفالة 5 سنوات/100 الف كلم (أيهما قبل).

ويأتي هذا العرض بمنزلة خطوة مميزة من «شمال الخليج» تقديرا لثقة عملائها الأوفياء ولإتاحة الفرصة أمامهم لاقتناء أحدث سيارة من هيونداي بأقساط سهلة والاستمتاع بأفضل العروض والمزايا التي تضمن لهم راحة البال، هذا إلى جانب الاستمتاع بالكفاءة ومستوى الأداء المميز والتصميم الراقي وأحدث المزايا التكنولوجية التي تمتاز بها سيارات هيونداي.

في هذا السياق، قال المتحدث عن قسم التسويق في «شمال الخليج»: تفخر «هيونداي» بأن تكون الأولى في السوق لإطلاق هذا العرض المميز، الذي يسمح للعميل بفرصة امتلاك سيارة هيونداي موديل 2018، إضافة إلى راحة البال بفضل المستوى المميز في الأداء والتصميم الراقي والابتكارات الحديثة التي تمتاز بها طرازات هيونداي المتفوقة بجودتها العالمية. كما يسرنا أن نعبر عن اهتمامنا بعملائنا ولولائهم وثقتهم الكبيرة بسيارات هيونداي من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاختيار بين باقة من الميزات الرائعة التي تضاف إلى الكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة التي تتسم بها سيارات هيونداي، كما نؤكد مواصلة جهودنا لتقديم أفضل ما يستحقه عملاؤنا.

والجدير بالذكر المزايا التي اعتادت هيونداي تقديمها لعملائها عند كل شراء انطلاقا من اهتمامها بإرضائهم بأفضل الطرق، وتشمل تأمينا ضد الغير وتسجيل المرور مجانا، أعلى تثمين لسيارة العميل إضافة إلى عروض صيانة تنافسية وكفالة مدى الحياة (حسب رغبة العميل). هذا فضلا عن الأسعار المميزة والمخفضة والأقساط السهلة التي تمنحها شركة «شمال الخليج» بالتعاون مع البنوك والشركات الائتمانية.