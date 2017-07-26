الدورة تناولت التعامل مع حالات الحرائق والانسكاب البترولي

نظمت دائرة السلامة والصحة البيئية بالتنسيق مع قسم التدريب دورة تدريبية على مدار يومين لثلاثة وثلاثين مدير محطة ومسؤول محطات غسيل لدى الشركة الأولى للوقود. وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الشركة لتدريب العاملين لديها ليكونوا على كفاءة عالية عند حدوث أي أمر طارئ بمحطاتها.

وقد أعد وأشرف مدير السلامة وضبط الجودة في الشركة الأولى للوقود المهندس محمد عباس الابراهيم بتدريب العاملين على إجراءات وأنظمة التشغيل والسلامة البيئية وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإخلاء وكيفية استخدام مطافئ الحريق المختلفة والتعامل مع حالات الحرائق والانسكاب البترولي والتعامل مع حالات السطو والمشاجرات وكيفية التنسيق مع الهيئات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في السيطرة على الحوادث، بالاضافة الى التدرب على تشغيل المحطات حسب أنظمة السلامة وضبط الجودة للمواصفات العالمية والاحتياطات الواجب إتباعها في المحافظة على أرواح العاملين والزبائن عند وقوع أي حادث والتقليل من الخسائر البشرية والممتلكات، وقد تم استخدام الوسائل التوضيحية من خلال عرض فيديوهات لبعض الحوادث وحالات الطوارئ بالمحطة.

وتعليقاً على الدورة التدريبية، قال الإبراهيم: يأتي هذا التدريب ضمن سلسلة دورات تنظمها الشركة بشكل دوري ومستمر لكافة العاملين لديها من مدراء وموظفين نظرا لأهمية الحفاظ على السلامة العامة وتأكيداً لالتزام الشركة الأولى للوقود بأعلى معايير السلامة في محطاتها وحرصا منا على سلامة جميع عملائنا في حال وقوع أي حادث.