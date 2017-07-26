أعلنت شركة تريستار هولدينغز ليمتد، التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة الخليج للاستثمار بالكويت لإصدار أسهم جديدة في الشركة، والتي ستشترك فيها المؤسسة بمبلغ 100 مليون دولار.

وقالت «أجيليتي» في بيان للبورصة، إن نسب الملكية ستبلغ بعد شراء الأسهم الجديدة 19.4% لصالح مؤسسة الخليج للاستثمار من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من قبل «تريستار».

وأضافت «أجيليتي» أن حصتها والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ «تريستار» يوجين ماين ستصبحان بعد الإصدار 64.5% و16.1% على التوالي. وسوف تستخدم عائدات هذه الصفقة لتمويل نمو «تريستار» والتوسع مستقبلا. وأوضحت «أجيليتي» أن الأثر المالي للصفقة المشار إليها سينعكس في البيانات المالية للشركة في الربع الثالث من عام 2017.