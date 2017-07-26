الشركة تبنت العديد من المبادرات لدعم المشاريع التنموية

يوسف لازم

قال رئيس مجلس إدارة شركة «كي جي ال لوجستيك» د.جعفر علي إن الشركة استطاعت مواجهة التحديات ومواصلة التطوير لأعمالها وتمكنت من تحقيق نمو ملحوظ في مؤشراتها المالية لعام 2016، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وأوضح جعفر علي خلال عمومية الشركة المنعقدة أمس ان الشركة تسعى وفق استراتيجيتها الى توسيع أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي لزيادة معدلات النمو في أرباحها واتباع سياسة التطوير والتنويع في مجال الامداد والنقل والدعم اللوجستي لضمان تقديم أفضل الخدمات المتميزة والشاملة لتعزيز قدرات الشركة على تلبية احتياجات عملائها والمحافظة على ريادتها وتميزها في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد تطورات متسارعة.

واكد ان الشركة لن تتوانى عن إدراك أهمية المبادئ التي ترسخها قواعد حوكمة الشركات ودورها المحوري في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها واستراتيجيتها للوصول الى التنمية المستدامة لتحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بها، وفي مقدمتها مصلحة المساهمين في الشركة فقد قام مجلس الإدارة باستحداث مجموعة من السياسات واللوائح والنظم للعمل بها جنبا الى جنب مع السياسات واللوائح والنظم المطبقة في الشركة منذ ما يقارب السنوات العشر لتعزيز ثقافة الإدارة الرشيدة بالشركة بما يتماشى مع قواعد حوكمة الشركات التي قررتها هيئة أسواق المال وما هو متبع عالميا.

ونوه بأن الشركة حرصت على توجيه جميع اعمالها ومشاريعها التجارية لخدمة المجتمع. ومن منطلق استراتيجيتها تجاه المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع الكويتي، فقد تبنت مجموعة من المبادرات في جميع المجالات لدعم التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

إلى ذلك، أقرت عمومية الشركة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016 بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم. إلى جانب انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.