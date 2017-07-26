توقع تقرير إدارة البحوث في شركة كامكو للاستثمار أن يؤدي تعافي النمو العالمي إلى استقرار أسعار النفط، وان التراجع الذي تشهده أسعار النفط في الوقت الحاضر مقرونا باستقرار النمو العالمي سيؤدي بدوره إلى إرساء القواعد لمزيد من التدابير المالية وتعزيز الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي.

أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية، فيتوقع لها ان تشهد تحسنا مستمرا في النشاط الاقتصادي، حيث يرتفع النمو الى نسبة 4.6% في العام 2017 (+10 نقاط أساس) ونسبة 4.8% في العام 2018.

هذا، وتواصل الهند والصين صدارتهما كأسرع الاقتصادات الكبرى نموا في المنطقة، حيث تم رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بواقع 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس، على التوالي، ليصل في المتوسط إلى نسبة 6.7% سنويا لعامي 2017 و2018.

ويعكس هذا التعديل حدوث نمو أقوى مما كان متوقعا في الربع الأول من العام 2017 وذلك بسبب تيسير السياسات السابقة والإصلاحات المتعلقة بالعرض.

وتطرقت شركة «كامكو للاستثمار» إلى تقرير صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2017، حيث أبقى على توقعات النمو العالمي لعامي 2017 و2018 عند نسبة 3.5% و3.6%، على التوالي، إلا ان مساهمة الدول المشاركة للنمو العالمي قد اختلفت، حيث تم تخفيض مساهمة الولايات المتحدة إلى 2.1% لعامي 2017 (-20 نقطة أساس) و2018 (-40 نقطة أساس) في حين تم رفع توقعات مساهمة كل من اليابان ودول منطقة اليورو.

وعلى المستوى الإقليمي، تم الإبقاء على استقرار معدل نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغير للعام 2017، إلا انه قد تم تخفيضه بواقع 10 نقاط أساس للعام 2018 (نسبة 1.9%) بدافع من تراجع توقعات نمو الولايات المتحدة على الرغم من رفع توقعات نمو دول منطقة اليورو مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حيث حقق النمو الاقتصادي مفاجأة إيجابية في الربع الأول من العام 2017.