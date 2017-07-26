الشركة قلّصت 94% من خسائرها إلى 72 ألف دينار

يوسف لازم

قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة كاب كورب للاستثمار يوسف الحساوي ان الشركة لم تحتج إلى ان تأخذ مخصصات احترازية عن استثماراتها المتاحة للبيع في عام 2016.

وأوضح الحساوي خلال الجمعية العمومية العادية المنعقدة امس بنسبة حضور 83% ان الشركة قلصت خسائرها من 1.2 مليون دينار لعام 2015 إلى 72 ألف دينار وذلك بنسبة انخفاض 94% وبناء عليه فقد انخفض مجموع حقوق الملكية 16.5 مليون دينار لعام 2015 إلى 16.4 مليون لعام 2016، كما انخفضت المصاريف والاعباء من 1.02 مليون دينار في 2015 إلى 808 آلاف دينار وذلك بنسبة 21% وذلك راجع إلى تخفيضات التي طرأت على مرتبات الموظفين مما انعكس ايجابا على إيرادات الشركة، حيث حققت ايرادات بلغت 737 الف دينار.

اما بالنسبة لقطاع ادارة الاصول اوضح الحساوي ان اجمالي المحافظ الاستثمارية بلغ خلال 2015 عدد 86 محفظة استثمارية بقيمة سوقية اجمالية 19 مليون دينار وقد بلغ أداء فريق القطاع من خلال هذه المحافظ 2.4%.

وأكد الحساوي ان من اهم الاستثمارات التي ساهمت فيها الادارة شركة سيمينا للاستثمار، حيث تعمل على انشاء وتطوير مصانع الإسمنت ومواد البناء في المنطقة، وتعمل الشركة أيضا على تأمين دخول أكثر من اربع اسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وإنشاء مصانع فيها، كما استطاعت الشركة الاستحواذ على عدة فرص استثمارية في البحرين، حيث يبلغ رأسمال الشركة 255 مليون دولار.

كما انشأت الشركة ادارة متخصصة للاستثمار العقاري تعتني بأعداد دراسات الجدوى للمشاريع لضمان أعلى عائد للاستثمار بأقل المخاطر بالتوافق مع احكام الشريعة، ودخلت الشركة في مشاريع مشتركة ومع الشركات الاقليمية والعالمية الكبرى بحيث تركزت انشطتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومن اهم المشاريع مرسى السيف حيث جار تطويره وتم إصدار الوثائق الخاصة بالعقار تمهيدا لبدء البيع، كما ساهمت في مشروع تطوير عقاري في بريطانيا يتمثل في تطوير مبنى سكني في مدينة لندن بقيمة 6 ملايين باوند، بالإضافة إلى مشروع استثماري بأمريكا عبارة عن مكاتب استثمارية تبلغ قيمة المشروع 10 ملايين دولار بمقاطعة نورث كارولينا.

هذا، ووافقت العمومية على كافة بنود جدول الاعمال البالغ عددها 12 بندا كان اهمها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح.