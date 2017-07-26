جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر خلال تعاملات أمس، في حين قبع الدولار عند أقل مستوى فيما يزيد على عام قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتوقع أن يعطي المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية الأميركية.

ونزل الذهب 0.1% إلى 1252.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1% إلى 1257 دولارا للأوقية.

وحام الدولار قرب أدنى مستوياته في 13 شهرا أمام سلة من العملات، إذ لا يتوقع المتعاملون من اجتماع مجلس الاحتياطي أن يغير حالة الضعف التي اعترت العملة في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5% إلى 16.37 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو عند 16.59 دولارا في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.4% إلى 929.80 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 859.10 دولارا للأوقية.