آل ثاني: نجحنا في توسيع شبكة العملاء 4% إلى 26 مليون مشتركاً

2.3 مليون قاعدة عملاء الشركة في الكويت بانخفاض 8%

11 % ارتفاع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

2 % انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى 344 مليون دينار

إدراج أسهم Ooredoo المالديف أغسطس المقبل أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» في بيان صحافي أمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2017، حيث بلغ صافي الأرباح العائدة للشركة نحو 23.3 مليون دينار وهو ما يمثل نموا 21%، مقارنة بما وصل إليه صافي الأرباح العائدة للشركة للفترة عينها من 2016 إذ بلغ 19.3 مليون دينار، وذلك بدعم الأداء الجيد في Ooredoo الجزائر وOoredoo المالديف.

وأضاف البيان أن قاعدة العملاء الموحدة ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 25.6 مليون مقارنة بـ 24.6 مليون في الفترة عينها من سنة 2016، بينما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% إلى 128.9 مليون دينار، مقارنة للفترة عينها من 2016 والذي بلغ 115.8 مليون دينار.

كما بلغت الأرباح المجمعة للسهم الواحد 46 فلسا مقارنة بما وصلت إليه في نفس الفترة من السنة الماضية إذ بلغت 38 فلسا للسهم الواحد.

وأضاف البيان أن Ooredoo المالديف تعمل على إدراج أسهمها في بورصة المالديف وفقا للخطة المعدة لذلك، حيث سيجري تخصيص 14.045.260 سهما لـ 8.257 مكتتبا، بقيمة إجمالية 421.4 مليون روبية مالديفية (8.1 ملايين دينار تقريبا) تمثل 9.5% من رأس المال المدفوع لشركة Ooredoo المالديف، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم خلال أغسطس 2017.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني: «لقد سجلت Ooredoo تقدما جيدا خلال النصف الأول من 2017 وحققت زيادات في قاعدة عملائها، وفي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وكذلك في صافي الربح.

وأضاف أنه في بيئة لا تخلو من المنافسة الشديدة، حيث سجلت الإيرادات تراجعا طفيفا بنسبة 2% بلغت 343.8 مليون دينار مقارنة بـ 350.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2016، إلا أنه ونتيجة لما تتمتع به الشركة من كفاءة عالية ولتطبيقها برنامج يهدف إلى إبقاء التكاليف عند المستوى المثالي، نجحت Ooredoo في تنمية الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% ليصل إلى 128.9 مليون دينار، كما ارتفعت ربحية الشركة بشكل قوي، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 21% ليصل إلى 23.3 مليون دينار مقارنة بـ 19.3 مليون دينار للفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويرجع نمو الربح في كل من Ooredoo الجزائر وOoredoo المالديف للأداء الجيد، حيث نواصل الاستفادة من إطلاق شبكة الجيل الرابع خلال السنة الماضية إلى جانب المزيد من التوسع لشبكة الجيل الثالث. ولا نزال ملتزمين بتوفير أحدث تجربة لشبكة الجيل الرابع ومحفظة منتجات مبتكرة وخبرة مميزة للعملاء، فموقع عملائنا في قلب أعمالنا، ومن هذا المنطلق يسرني أن نشير إلى أننا قد نجحنا في توسيع شبكة عملائنا بنسبة 4% لتصل إلى 26 مليون مشتركا».

Ooredoo - الكويت

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 2.3 مليون عميل في نهاية النصف الأول من 2017، أي بانخفاض 8% عن العام السابق وذلك بسبب المنافسة الشديدة وحالة السوق بشكل عام. وبلغت الإيرادات 105.2 ملايين دينار بزيادة 5%، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 إذ بلغت الإيرادات 100.2 مليون دينار. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 27.0 مليون دينار، أي بارتفاع 21.3 مليون دينار في النصف الأول من 2016.

Ooredoo ـ تونس

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo تونس 8 ملايين عميل في نهاية النصف الأول من 2017، أي بارتفاع 6% عن العام السابق. وبلغت الإيرادات 62.2 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 69.5 مليون دينار. كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك الإطفاء 23.3 مليون دينار مقارنة مع 25.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات 2% والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4% بالعملة المحلية.

Ooredoo ـ الجزائر

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر 14.0 مليون عميل في نهاية النصف الأول، بارتفاع 5% عن العام السابق. وبلغت الإيرادات 145.5 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 152.9 مليون دينار متأثرة سلبا بزيادة ضريبة القيمة المضافة وضعف البيئة الاقتصادية. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 65.1 مليون دينار، أي ما يمثل نموا 13% مقارنة بـ 57.4 مليون دينار للفترة عينها من 2016.

الوطنية - فلسطين

بلغت قاعدة عملاء الوطنية فلسطين 800 ألف عميل بارتفاع 8% عن العام السابق. وبلغت الإيرادات 12.6 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 12.5 مليون دينار. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.3 ملايين دينار، مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في 2016 والذي بلغ 3.9 ملايين دينار.

Ooredoo ـ المالديف

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo المالديف 400 ألف عميل بارتفاع 8% عن العام السابق. وبلغت الإيرادات 18.2 مليون دينار بزيادة 16%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 15.7 مليون دينار. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.4 ملايين دينار بارتفاع 20% مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الذي بلغ 8.7 ملايين دينار في الفترة عينها من 2016.