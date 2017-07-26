أعلن بنك الخليج عن أسماء ثلاثة فائزين في السحب الشهري السابع لحساب red لهذا العام، وتم إجراء السحب في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2017، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وأثمر سحب red عن الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «أبل» تراوحت بين أيفون 7 بلس وآيباد برو وساعة أبل ووتش. والفائزون هم:

منيرة فهد طيب الفائزة «آيفون 7 بلس»، منيرة احمد علي البيسيس «آيباد برو»، سارة خلف مسفر الشلاحي «أبل ووتش».

وصمم حساب red من بنك الخليج خصيصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات من تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب. ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز قيمة تشمل جهاز «آيفون Plus 7»، وجهاز «آيباد برو»، وساعة «آبل» الذكية. وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.

ويمـنـح حـساب red عملاءه العديد من المزايا، من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحـويل إعاناتهم الطلابية. كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «ادفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني https://kw.edfa3ly.co/GulfBank.

كما سيتمكن عملاء red أيضا من تحويل الأموال من أي حساب لدى أي من البنوك المحلية إلى حسابهم في بنك الخليج عبر خاصية جديدة للدفع الإلكتروني «e-Pay»، والتي تمنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى كل من زين، وOoredoo، وVIVA وكذلك شراء بطاقات iTunes وGoogle Play. وتتوافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهواتف الذكية.