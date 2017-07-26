خدمة «المربية في الأجواء» تتوافر الآن على متن رحلات الطائرة إلى بيروت

بدأت الاتحاد للطيران امس في تشغيل طائرتها من طراز بوينغ 787-9 لخدمة رحلتها اليومية المنتظمة من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحل الطائرة الجديدة طراز 787 دريملاينر محل الطائرة إيرباص A321 التي كان يتم استخدامها في السابق لتشغيل رحلتي الشركة رقم EY535 وEY538 يوميا إلى ومن العاصمة اللبنانية، وتضم الطائرة الجديدة طراز بوينغ 787-9 مقصورات الاتحاد للطيران من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعدا تشمل 28 «استديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعدا ذكيا بالدرجة السياحية.

وتعليقا على ذلك، قال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران: كانت بيروت أول وجهة دولية تخدمها الاتحاد للطيران في عام 2003، لذا من الملائم أن نقدم طائرتنا المتطورة طراز 787 دريملاينر لخدمة هذه السوق المهمة اليوم.

وأضاف: توفر الطائرة الجديدة طراز 787-9 المرتبة بنظام الدرجتين زيادة في عدد المقاعد تبلغ 125 مقعدا في كل رحلة مقارنة بالطائرة السابقة، بما يصل إجمالا إلى 4.186 مقعدا أسبوعيا تتوافر الآن في كلا الاتجاهين.

ويعكس ذلك مستوى الطلب القوي للسفر إلى لبنان من أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما، التي يقيم فيها عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية.

وتابع بالقول: فضلا عن ذلك، هناك نسبة كبيرة من عملائنا المسافرين إلى لبنان يقيمون في أستراليا التي تحتضن عددا كبيرا من الأستراليين ذوي الأصول اللبنانية، حيث تقيم الغالبية العظمى منهم في منطقة سيدني.

ويمكنهم الآن الاستمتاع بتجربة سفر أكثر تطورا وسلاسة، من خلال الربط من رحلاتنا المشغلة بالطائرة A380 عبر أبوظبي إلى بيروت برحلاتنا المشغلة بالطائرة 787 دريملاينر.

وتمثل الطائرات طراز بوينغ 787 العمود الفقري لأسطول الاتحاد للطيران من الطائرات الحديثة، وتتميز بتصاميم مقصوراتها ومنتجاتها المبتكرة والحائزة على الجوائز، التي تتكامل مع مستويات الخدمة والضيافة التي تشتهر بها الشركة، والتي أصبحت تشتمل الآن على متن الدرجة السياحية لرحلات بيروت خدمة «المربية في الأجواء» لتوفير مزيد من الرعاية المتخصصة للعائلات المسافرة بصحبة أطفال.