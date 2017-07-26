محمود عيسى

جددت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلبها من التحالفين المتنافسين على مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه تمديد خطابات الضمان المصرفي لمدة 6 أشهر تنتهي في مارس 2018، بعد انتهاء خطابات الضمان الأصلية في 19 مارس وتمديدها لفترة اخرى انتهت في يونيو الماضي.

وقالت مجلة ميد إن مشروع شمال الزور 2 واجه عدة تأخيرات في مرحلتي التأهيل المسبق والمناقصات.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الأول يضم شركة ماروبيني كوربوريشن اليابانية مع الوكيل المحلي شركة فؤاد الغانم وأولاده، فيما يتألف التحالف الثاني من شركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية مع كل من شركة اوساكا غاز كومباني ومجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة.

ومن المقرر ان تبلغ طاقة مشروع شمال الزور 2 المستقل 1500 كيلواط من الكهرباء بالإضافة الى تحلية 102 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا.

وأضافت أنه على غرار المرحلة الأولى من مشروع شمال الزور، فإن المرحلة الثانية سيتم تشغيلها على الغاز كمصدر رئيسي، بالإضافة إلى زيت الغاز الذي ستوفره وزارة الكهرباء والماء.

وختمت المجلة بالقول إن مشروع شمال الزور 1 المستقل للطاقة والمياه قد تم تشغيله بالكامل اواخر عام 2016، فيما واجه كل من المرحلة الثانية من مشروع شمال الزور ومشروع الخيران المستقل للطاقة والمياه العديد من حالات التعطيل والتأخير فيما يتعلق بعملية طرح المناقصة بالإضافة الى التعقيدات التي ولدت مع إعادة صياغة قانون هيئة الشراكة بين القطاعين.