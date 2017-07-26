أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه قام بالتعاون مع وزارة العدل بتسهيل واختصار الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بمشاريع المبادرين المقدمة للحصول على دعم وتمويل الصندوق.

وأكد الصندوق في بيان صحافي أنه قام بتوفير خدمة الاستعلام القضائي من خلال وجودها في مركز خدمة العملاء التابع للصندوق في منطقة المنصورية إضافة لقيامه بتحديث نماذج المتطلبات للمبادرين على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وذكر ان تلك التحديثات ستساهم في اختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60%، كما ستسهم في اختصار مدة وتسليم الطلب، في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53%.

وأوضح ان تقليص واختصار المستندات سيكون من 15 طلبا إلى 7 طلبات للمشروع الجديد ومن 35 طلبا إلى 14 طلبا بالنسبة للمشروع القائم والذي سيسهم بتخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع الجديد وكذلك تخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع القائم.

وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى أن رئيس الصندوق الوطني عبدالله الجوعان قام بزيارة لمكتب وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع وتمت مناقشة مجالات التعاون المستقبلية بين الصندوق الوطني ووزارة العدل وإمكانية تسهيل وتبسيط الإجراءات المشتركة فيما يخص المشاريع المقدمة من قبل المبادرين.