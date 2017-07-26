قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إنه متفائل بأن منتجي النفط سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج وإنه يتوقع تحسن باتجاه تحقيق التوازن في السوق.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون يوم 25 مايو على مد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس العام المقبل.

وقال الوزير على تويتر "متفائلون باستمرار الالتزام من جميع الدول المشاركة في الخفض ونتطلع إلى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني".

وأضاف "دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لها تاريخ مشرّف في الالتزام بقرارات منظمة أوبك وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض".